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Türkiye
İHA 17.04.2025 14:55

Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 72 yaşındaki Mustafa Ö. hayatını kaybetti.

Kayseri'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesinde sabah saatlerinde Mustafa Ö.'ye boş arazide başıboş köpekler saldırdı.

Köpekleri mahalleli güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Cenazenin üzerinde bekliyordu"

Görgü tanığı Kemal Polat, yetkililerden başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyerek, "Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı, 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi. Geldiğimde burada yatıyordu. Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı. Baktık ki vefat etmiş. Yetkililerin bu köpekler için önlem alması lazım" dedi. 

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