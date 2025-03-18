Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.03.2025 06:30

Ramazan'da manevi uyanış: İtikaf

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, Ramazan'ın son 10 gününde gerçekleştiriliyor.

okuma süresi
Okuma süresi
Ramazan'da manevi uyanış: İtikaf

İtikaf, belirli bir süre boyunca ibadet, dua ve zikir amacıyla belli bir yerde kalmayı ifade eden bir ibadet şeklidir.

Bu süre zarfında kişi, dünya işlerinden uzaklaşarak manevi bir odaklanma ve Allah'a daha yakın bir ilişki kurma çabası içerisine girer. İtikafın temel amacı, kişinin kendini daha derinlemesine ibadete adaması ve manevi bir atmosfer içinde Allah'a yönelmesidir.

İtikaf, sözlükte “hapsetmek, alıkoymak; bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak” anlamlarındaki akf kökünden türeyen itikaf, bu manaları yanında kişinin kendisini sıradan davranışlardan uzak tutmasını, fıkıh terimi olarak da ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalmasını ifade eder. İtikafa giren kimseye mutekif veya akif denir. 

Hz. Peygamber’in Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İ‘tikâf, 1 [2025-2026]; Müslim, İ‘tikâf, 1-5 [1171-1172]).

Ramazan'da manevi uyanış: İtikaf

İtikaf nasıl yapılır?

İtikaf genellikle cami veya mescidlerde gerçekleştirilir. İtikaf, ramazanın son on gününde olması tahmin edilen Kadir gecesine rastlama imkanı ve umudunu da arttırır.

İtikaf süresince kişi, ibadetlere ağırlık verir; namaz kılar, dua eder, Kur'an okur, zikirde bulunur ve genel olarak manevi bir odaklanma içinde olur. İtikaf, kişinin içsel bir huzur bulmasına, günahlardan kaçınmasına ve ibadetlerini daha derinlemesine yaşamasına yardım eder.

İtikaf, insanı dünyevi meşgalelerden uzaklaştırıp daha fazla ibadete vesile olması yanında, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme imkanı da sağlar. İtikaf bu tefekkürü gerçekleştirmek için bir fırsat olarak kullanılabilir.

Doğal ihtiyaçlarını gidermek için mescidi meşgul etmeyecek ve kirletmeyecek şeyleri mescide getirebilir. Mescitte yer, içer ve orada istirahat eder. Mescidin içinde giderilmesi mümkün olmayan zaruri ve doğal ihtiyaçları için dışarı çıkabilir. Ancak ihtiyacını giderdikten sonra hemen itikaf mahalline geri döner.

İtikaf vacip ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Vacip olan itikafta mecburi olarak itikafta istenilen tüm şartları yerine getirmek zorunludur. Aksi halde itikafı ihlal edici bir şart tahakkuk edilecek olursa itikaf bozulup yeniden başlamak zorundadır.

Ramazan’ın son 10 günü itikaf yapmak isteyenler için ise aynı vacip itikaf gibi hareket edip zaruri bir hal olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. İtikafın hükmü erkek için mescitte yapılmasıdır. Kadın için ise evinin mescidinde (uygun bir odasında) yapılmasıdır. 

Ramazan'da manevi uyanış: İtikaf

Camilerin listesi Diyanet'in internet sitesinde

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu sene ramazanda itikafa girilecek camiler belirlenerek, itikafa girmek isteyenler için hazırlandı.

Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

İnternet adresindeki "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı İbadet Oruç Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
12:28
Fransa 6 yeni nükleer reaktör inşa edecek
12:24
Dışişleri Bakanlığı: İsrail insanlığa meydan okuyor
12:14
Hollywood, yapay zeka alanındaki yasaların gevşetilmesine karşı çıkıyor
12:17
Bir kadın gazetecinin gözünden "Çanakkale Savaşı"
12:05
Bakan Tunç: Çağrı değerlendirilmezse terörle mücadele devam eder
Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi
FOTO FOKUS
Seyit Onbaşı milletin kaderini sırtladı
Seyit Onbaşı milletin kaderini sırtladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ