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Türkiye
AA 17.03.2025 09:04

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor
[Fotograf: AA]

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren ana arterlerde ve caddelerde araçlar yavaş ilerlerken toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy mevkilerinde trafik akışı ağır seyrediyor, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Okmeydanı ve Çağlayan'da, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro istasyonlarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

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