PTT terörden arındırılan bölgelerde Suriyelilerin hayatını kolaylaştırıyor

PTT şubeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırdığı Cerablus, Bab, Çobanbey, Azez ve Mare'de Suriyelilere hizmet ediyor.

Söz konusu beş yerleşimde posta, banka ve lojistik hizmetleri veren PTT şubelerinde günün her saatinde yoğunluk yaşanıyor.

Şubelerdeki bankoların yanı sıra PTTmatik’lerden de işlemler yapılabiliyor.

PTT şubeleri, hesap açma, fatura ödeme, para yatırma, para çekme, havale ve kargo hizmeti sağlıyor.

Suriyeliler, bu işlemleri kolaylıkla yapabilmek için parmak izleri alınarak PTTkart sahibi de olabiliyor.

"İdlib'den Azez'e PTT'de işlem yapmak için geldim"

Sivillerden Ebu Merşed, “İdlib'den Azez'e PTT'de işlem yapmak için geldim. Suriye’nin diğer bölgelerinde de PTT şubelerinin açılmasını istiyoruz” dedi.

Ebu Merşed, para çekme ve havale işlemlerinin daha önce döviz bürolarınca yapıldığını belirterek, "İşlemler geç oluyordu ve güvenilir değildi. PTT şubelerinin açılmasıyla işlemlerimizi güvenli ve daha hızlı yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

PTT çalışanı Suriyeli Muhammed Ali de, "Şubelerimiz vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak üzere hizmet ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Ali, şubelere başvuran vatandaşların hesapları açıldıktan sonra PTT kartları aldıklarını belirterek, Suriye'den, Türkiye'ye ve başka ülkelere PTT şubeleri aracılığıyla doğrudan para gönderimi yapılarak işlemlerin kolaylaştırıldığını bildirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 29 Mart 2017 tarihinde tamamlanmasıyla terörden arındırılan bölgelerde PTT şubeleri açılmaya başlamıştı.

Kaynak: AA