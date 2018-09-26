  • 26 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.137
    EURO 7.232
  • BIST 99512.49
    ALTIN 236.624
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün ve yarın Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta saatteki hızı 50 ila 80 kilometre arasında poyraz, kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtınanın etkili olacağı belirtildi. 

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER