Antalya'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

Antalya'da F.A.'yı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak MİT ile ortak operasyon yaptıklarını belirtti. F.A.'ya banka hesaplarının FETÖ tarafından ele geçirildiğini, örgüte para aktarımı yapıldığını ifade eden şüpheliler, hesabındaki 10 bin lira ve evindeki ziynet eşyalarını almak üzere geleceklerini ifade etti.

Bunun üzerine F.A.'nın durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri operasyon başlattı. Dolandırmaya çalıştıkları kişiden içerisinde para bulunan poşeti almaya gelen K.B. yakalandı. Şüpheliyi yönlendirdiği belirlenen A.Ö. ise, Kemer ilçesinde kaldığı otelde gözaltına alındı.

Şüphelilerin daha önce aynı yöntemle B.K.A.'nın 27 bin 895 lira ve F.T.'nin ise 71 bin 470 lira, 400 dolar ile 390 euro'sunu dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin paraları, Şanlıurfa'da ikamet eden başka bir kişinin adına havale ettikleri tespit edildi.

Bu kişinin de yakalanması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildiği bildirildi.

Kaynak: AA