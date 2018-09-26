Trafiği tehlikeye düşürenlere 2,5 milyar lira ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını en aza indirmek için bir yandan çeşitli projeler hazırlarken, diğer yandan da koordine ettiği denetimleri aralıksız sürdürdü.

Bu kapsamda, 1 Ocak-1 Eylül 2018 tarihlerindeki denetimlerde, yayalara 344 bin 780 lira, yolculara 4 milyon 192 bin 411 lira, sürücülere 964 milyon 751 bin 935 lira, araç plakasına ise 1 milyar 584 milyon 485 bin 164 lira olmak üzere 2 milyar 553 milyon 774 bin 290 lira para cezası uygulandı.

Alkollü ve hız sınırını aşanların ehliyeti alındı

Alkollü olduğu belirlenen 90 bin 507 sürücüye, para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu.

Elektronik denetleme ve radar sistemleriyle yoldaki hız limitlerine uymayan ve bunu son bir yılda 5 kez ihlal eden 78 sürücünün ehliyeti de bir yıllığına alındı.

Trafikte yaptığı çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 100 ceza puanını dolduran 4 bin 878 sürücünün belgesine ise el konuldu.

Eksiklikleri bulunan veya trafiğe çıkması uygun olmayan 650 bin 937 araç da trafikten men edildi.

289 bin 167 trafik kazası meydana geldi

Bu arada, ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında ilk sırayı sürücüler aldı. Çalışmalar sonucunda 144 bin 419 kazanın sürücülerden kaynaklandığı belirlenirken, bunu 12 bin 252 ile yaya, bin 796 ile araç, 858 ile yol ve 740 ile yolcular izledi.

Bu yılın ilk 8 ayında 226 bin 406'sı yerleşim yerlerinde, 62 bin 761'i bunların dışında olmak üzere 289 bin 167 trafik kazası meydana geldi. Kazaların bin 905'i ölüm, 127 bin 445'i yaralanma ve 159 bin 817'si hasarla sonuçlandı.

Kazalarda, 39 bin 300 kayıtla "yandan çarpma" ilk sırada yer aldı. Bunu, 21 bin 291 ile "yayaya çarpma" ve 19 bin 131 ile "yoldan çıkma" takip etti.

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına neden olan sürücü hatalarının 52 bin 649 "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak", 17 bin 499 "kavşak, geçit ve dar yerlerde geçiş önceliğine uymamak", 11 bin 312'si de "manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak"tan oluştu.

Otomobil, kamyonet ve motosiklet, trafik kazalarına en çok karışan araç türleri arasında yer aldı.

Kaynak: AA