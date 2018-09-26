Türk Hava Yolları yeni şirket kurdu

Türk Hava Yolları (THY), 10 milyon TL sermayeli "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı şirket kurulmuştur" denildi.

Kaynak: AA