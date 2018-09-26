  • 26 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.139
    EURO 7.234
  • BIST 99512.49
    ALTIN 236.655
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk Hava Yolları yeni şirket kurdu

Türk Hava Yolları yeni şirket kurdu

Türk Hava Yolları, "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurduğunu açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk Hava Yolları yeni şirket kurdu

Türk Hava Yolları (THY), 10 milyon TL sermayeli "THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ" unvanlı şirket kurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca başta kargo ve kurye taşımacılığı alanlarında olmak üzere, esas sözleşmesinde belirtilen konularda yurt içi ve yurt dışında uluslararası yatırımlar yapmak üzere, hisselerinin tamamı ortaklığımıza ait 10 milyon TL nakit sermayeli 'THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık AŞ' unvanlı şirket kurulmuştur" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER