YTB'den yurt dışındaki gençlere "İnsan Hakları Eğitim Programı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) edinilen bilgiye göre, 3-6 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek "10. İnsan Hakları Eğitim Programı" ile yurt dışında eğitimine devam eden üniversite öğrencilerinin insan hakları ve ayrımcılık alanında eğitim almaları ve Türkiye'deki kamu kurumlarını tanımaları hedefleniyor.

Program kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yapısı ve başvuru usulü gibi konularda verilecek teorik eğitimin yanında sivil savunmayla ilgili tecrübe paylaşımları da yapılacak.

Katılımcıların Türkiye'deki kamu kurumlarını ziyaret edeceği program çerçevesinde Ankara'nın geleneksel mimarisi ile ünlü Beypazarı ilçesine de gezi düzenlenecek.

Eğitim programında verilen derslerde Avrupa'da İslamofobi ve yabancı düşmanlığı, ayrımcılık kavramı ve kategorileri, insan hakları koruma mekanizmalarının işleyişi, AİHM'in kültürel ve dini haklara ilişkin içtihatları, sivil savunuculuk çalışmaları ve stratejileri, İslamofobi çalışmalarında tecrübe paylaşımı konuları ele alınacak.

Programa, ABD, İngiltere, İsveç, Almanya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, İtalya, Avustralya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda ve Kanada'da hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, felsefe, filoloji, teoloji, işletme ve diğer sosyal bilimler alanlarında eğitimi devam eden Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi 40 genç katılacak.

Kaynak: AA