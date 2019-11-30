Trafik kazalarını önlemeye yönelik şoförlerin psikoteknik teste girmesi zorunlu hale getirilmiş ilgili raporu almak için de son tarih 1 Aralık 2019 olarak belirlenmişti.

Esnaf odaları rapor düzenleyecek yerlerin yetersizliği gerekçesiyle sürenin uzatılmasını istedi.

Bunun üzerine süre, 3 Şubat 2020'ye kadar uzatıldı.

"Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu" için sürücüler; dikkat, koordinasyon, hız, mesafe tahmini ve görsel algı gibi 12 testten geçiriliyor.

Sürücülerin, refleks, algı ve karar verme kabiliyetleri ölçülüyor.

Süre dolduğunda hala rapor almamış direksiyon başındaki araç sahiplerine 885, sürücülere ise 283 lira ceza kesilecek.

Kaynak: TRT Haber