Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların Iğdır'da yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

En düşük sıcaklık Tunceli'de kaydedildi

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da sıfır, Erzurum'da 1, Iğdır'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan ile Tunceli'de 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 10, Erzincan'da 9, Iğdır'da 6, Kars ile Ardahan'da 5, Ağrı ve Erzurum'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA