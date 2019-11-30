Türkiye
Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı30 Kasım 2019 Cumartesi 10:05 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 10:09
Eskişehir'de, Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada yaralanan Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: bursaspor eskişehir adanaspor trafik Kazası