1 Aralık'tan itibaren kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla şehir içi ve şehirler arası yollarda denetimler yoğunlaşacak.

Kış lastiği zorunluluğuna uymayanlar 2019 yılı için 625 lira para cezası ödeyecek.

Ceza miktarı yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

[Fotoğraf: DHA]

Lastikçilerde 1 Aralık mesaisi

Araç lastiğini değiştirmek isteyen sürücü yoğunluğu üzerine Kars'taki iş yeri sahipleri personel sayısını artırdı. İş yerleri yoğunluk karşısında gece de mesai yapıyor.

Kentte lastik hizmeti veren Muammer Sancar, kış lastiği taktırmanın ticari araçlarda zorunlu olduğunu, kış lastiğinin aracın yol tutuş özelliğini en üst seviyeye getirerek can ve mal güvenliği sağladığını belirtti.

Kış lastiğinin karda, buzda, ıslak zeminde ve gizli buzlanmaya karşı her türlü olumsuz koşulda kullanılacak cinsten bir lastik olduğunu da ifade eden Sancar, sadece karlı havalarda değil 7 derecenin altında kullanılmasının da gerekli olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

"Amaç vatandaşın hem mal hem de can güvenliğini sağlamaktır"

Sancar şunları söyledi:

“Kars’a mevsimin ilk karı yağdı. Kış memleketindeyiz. Böylelikle de araçlara kış lastiklerin takılma zamanı geldi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kışlık lastiklerini arabalarına taktırmaları lazım. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulaması başlıyor. 1 Aralık’a kadar bütün sürücülerin kışlık lastikleri taktırmaları lazım. Buradaki amaç vatandaşın hem mal hem de can güvenliğini sağlamaktır. Bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kış lastiğindeki amacın kar yağdığı zaman değil ısı derecesi düştüğü zaman araçlarda kar lastiğinin takılı olması gerekiyor. Hava soğuduğu zaman yaz lastiği kauçuk özelliğinden dolayı yolda tutunmayı zorlaştırıp fren mesafesini uzatıyor. Şu anda ciddi manada bir yoğunluk var. Birkaç gündür gece saatlerine kadar çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini muhafaza etmek için elemanlarımız gece-gündüz demeden özveriyle çalışıyorlar."

Geçen dönem zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan 4 bin 277 araca ilişkin idari yaptırım uygulandı.

İşlem yapılan araçlar arasında ilk sırayı kamyonetler alırken, en çok ceza yazılan il sıralaması İstanbul, Şırnak ve Ankara olarak kayıtlara geçti

Kaynak: TRT Haber, DHA