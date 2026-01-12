Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
Gündem
AA 12.01.2026 11:51

13 ildeki FETÖ operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

13 ildeki FETÖ operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde çalıştığı belirlendi.

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde emniyet gizli yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanı olduğu ve ardışık aranmalarının bulunduğu tespit edildi.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da aralarında yer aldığı şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ Terörle Mücadele
41 il için "sarı" uyarı: Fırtına, çığ ve kuvvetli yağışa dikkat
