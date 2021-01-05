Diyarbakırlı profesyonel turist rehberleri, binlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran kadim kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Merkez Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde bir araya gelen 12 profesyonel kokartlı turist rehberi, Diyarbakır Turist Rehberleri Platformunu kurdu.

Platform ile kültür varlıkları, doğal güzellikleri ve gastronomisi ile turizmde parlayan kent olan Diyarbakır'ın hak ettiği turizm potansiyeline kavuşturması amaçlanıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Abdullah Aydeniz, 2020 yılı Kasım ayının ilk haftasında "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" düzenlediklerini anımsattı.

Çalıştayın ardından Diyarbakır'ın turizm altyapısındaki eksikliği tespit etmek için çalışma başlattıklarını belirten Aydeniz, kentte turist rehberleri platformu ve derneğinin olmadığını tespit ettiklerini, destekleriyle ilk aşamada platformun kurulduğunu söyledi.

"Diyarbakır için kalkınma hamlesine dönüştürmek istiyoruz"

Kentin ciddi anlamda tanıtımının şimdiye kadar ihmal edildiğini belirten Aydeniz, "Diyarbakır, turizmin çeşitlendirilmesi açısından ciddi bir altyapıya sahip şehrimizdir. İnanç, kültür, doğa gibi turizm türlerinde ciddi bir potansiyelimiz var. Bunu şehrin ileri gelenleriyle, paydaşlarıyla, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla bir kazanca, Diyarbakır için bir kalkınma hamlesine dönüştürmek istiyoruz. Diyarbakır turizmine, tarihine ve kültürüne katkı sunmak isteyen herkesi bu platforma destek vermeye bekliyoruz” dedi.

Platform sözcülerinden Metin Özçelik, COVID-19 salgınının bitmesinin ardından dünya genelinde turizm hareketliliği olacağını öngördüğünü söyledi.

Hem Türkiye hem de Diyarbakır'a çok fazla turistin geleceğini beklediklerini belirten Özçelik, Diyarbakır'daki turizm bileşenleri olarak böyle bir sürece hazırlık yaptıklarını belirtti.

“Diyarbakır kültür ve inanç turizminin en ideal noktalarından birisidir”

Özçelik, ”Bizler bu kentin profesyonel turist rehberleri olarak Diyarbakır'ın turizmine katkı sunmak, mesleki yeterliliğimizi uygulayabilmek açısından bir araya gelip platformu ilan ettik. Biz bu aşamadan sonra Diyarbakır'daki turizm destinasyonu çeşitliliğini arzuluyoruz. Diyarbakır kültür ve inanç turizminin en ideal noktalarından birisidir. Farklı destinasyonlar belirliyoruz. Bu destinasyonlardan bazıları Roma döneminin antik yürüyüş alanları ve bazı farklı turizm noktaları var” dedi.

“Alternatif turizm açısından Diyarbakır farklı bir kenttir”

Akgüneş, “Bu kapsamda bizim de farklı projelerimiz var. Karacadağ'da yayla turizmi, trekking dediğimiz doğa yürüyüşü, termal turizm konusunda Çermik ilçemiz ve Çüngüş, Eğil ile Dicle de dalış için önemli mekanlardır. Alternatif turizm açısından Diyarbakır farklı bir kenttir. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in içinde olacağı gastronomi semineri düzenlemeyi planlıyoruz.”

