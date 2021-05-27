Manisa'nın Demirci ilçesinde bir fabrika da işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Halil Dönmezer pres makinesine sıkıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan Dönmezer, sağlık ekiplerince önce Demirci Devlet Hastanesine sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Dönmezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.