Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 05:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan güçleri tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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