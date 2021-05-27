Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atama kararları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Rekabet Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın görevden alındı, yerine Alpaslan Çakar getirildi.
Rekabet Kurulu üyeliğine ise Cengiz Çolak'ın ataması yapıldı.
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