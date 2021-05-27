Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 05:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda ev yangını: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Zeytinburnu'nda dört katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.
Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi 85/14. Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan dolayı evde mahsur kalan Rıfat E, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Rıfat E, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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