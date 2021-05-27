Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 05:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
[Fotoğraf: AA]
Kararnameyle, aralarında Zonguldak, Denizli, Sakarya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Trabzon, Hakkari ve Tunceli'nin de bulunduğu 26 il başsavcılığında görev değişikliğine gidildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.
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