Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, yaşam sınırında dünyaya gözlerini açan Sabri Efe Yeler, sağlığına kavuştu.

Yoğun Bakım Ünitesi'nden evine uğurlanan bebeğin ailesine "Prematüre Bebek Mezuniyet Belgesi" verildi.

Aileye belgeyi veren Prof. Dr. Özge Aydemir, Sabri Efe'nin sağlıkla "mezun" olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hastanede 178 gün izlenen ve erken doğmanın getirdiği güçlüklerin üstesinden gelmeyi başaran bebeğin, ailesine kavuştuğunu belirten Aydemir, "Kendisi için son derece kritik olan bu dönemi atlatan bebeğimize zorlu yolculuğunda rehberlik eden doktorlarımız ve hemşire ekibimizle bir araya gelerek mezuniyet belgesini vererek eve uğurlamayı planladık" ifadesini kullandı.

''Hayatta kalma oranı yüzde 5-6 oranında''

Aydemir, gebeliğin 37'nci haftasından önce dünyaya gelen bebeklerin "prematüre" olarak tanımlandığını hatırlattı.

Tüm gebeliklerin yaklaşık yüzde 10'unun anneye veya bebeğe, bazen de tam belirlenemeyen nedenlere bağlı olarak prematüre doğumla sonuçlandığını kaydeden Aydemir, "Tüm dünyada bebek ölümlerinin en önemli nedeni prematüreliğe bağlı gelişen sorunlardır. Bebek ne kadar erken doğarsa yaşama şansı o kadar azdır. 22'nci gebelik haftasında dünyaya gelen bir bebeğin hayatta kalma oranları dünya genelinde ve ülkemizde yüzde 5-6 civarındadır" bilgisini verdi.

Prof. Dr. Aydemir, avuç içi kadar küçük doğan bu bebeklere ancak sevgi ve bilgi ile dokunulduğunda hayata büyük adımlarla devam edebilmelerinin mümkün olacağını vurguladı.

Sabri Efe'nin yoğun bakımda izlemi sırasında multidisipliner yaklaşım gerektiren sorunların oluştuğunu bildiren Aydemir, "Bu konuda Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda da kıymetli desteklerini vermiştir. Yaşam sınırında dünyaya gelen prematüre bebeğin tedavi süreci bir ekip anlayışı içerisinde başarıyla sonuçlanmıştır. Bebeğin ailesi gibi Neonatoloji Bölümü olarak bizler de bu süreçte yanımızda olan ve emeklerini gece gündüz esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.