Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hız yapan otomobil sürücüsü önündeki araca çarptı: O anlar kamerada
Denizli’de hızla gelen bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarptı. Çarptığı araç karşı şeride savruldu. Sürücülerin yaralandığı kaza anı anbean kameraya yansıdı.
Çivril ilçesi Denizli - Uşak Karayolu üzerinde İğdir rampasında Uşak istikametine doğru giden Osman T. idaresindeki otomobil, süratle ilerlerken önünde seyreden Murat K. kontrolündeki otomobile arkadan çarptı.
Sürücünün çarptığı araç, karşı şeride savruldu, ortalık adeta savaş alanına döndü.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.
Çift taraflı trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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