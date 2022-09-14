Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da maden kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir kömür madeninde yaşanan kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kömür madeninde çalışan Ömer Kalem ocağın içinden kömür taşıyan konveyör bandın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kalem'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara İş Kazaları
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