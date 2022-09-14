İstanbul 1. Çevreyolu Fikirtepe mevkii Yıldırım Sokak üzerinde, Celal Ekşioğlu idaresinde ilerleyen kamyon yaklaşık 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyondan atlayan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumu iyi.

Kamyondaki hafriyat yola dağıldı, aracın ön kısmı hurdaya döndü. İtfaiye ve polis ekipleri yola devrilen kamyonda başka kimsenin olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.

İstanbul çevre yolu Edirne istikametinde trafiğe kapanan yol, olay yerinde yapılan inceleme ve kamyonun kaldırılmasının ardından açılacak.