Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 05:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyon çevre yoluna düştü
[Fotograf: AA]
İstanbul Kadıköy'de hafriyat yüklü kamyon, 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul 1. Çevreyolu Fikirtepe mevkii Yıldırım Sokak üzerinde, Celal Ekşioğlu idaresinde ilerleyen kamyon yaklaşık 5 metre yükseklikten çevre yoluna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyondan atlayan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumu iyi.
Kamyondaki hafriyat yola dağıldı, aracın ön kısmı hurdaya döndü. İtfaiye ve polis ekipleri yola devrilen kamyonda başka kimsenin olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.
İstanbul çevre yolu Edirne istikametinde trafiğe kapanan yol, olay yerinde yapılan inceleme ve kamyonun kaldırılmasının ardından açılacak.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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