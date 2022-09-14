Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 04:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı.
Saat 16.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerindeki Boğazköy Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi.
İnegöl'den Yenişehir'e giden Nusret Aslan yönetimindeki fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Sürücü Aslan ile işçiler Yusuf Çelik, İsa Çelik, Berkan Teke, İbrahim Cengiz, Samet Can ve Şaban Önder yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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