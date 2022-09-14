Bursa'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'ne (ISC 2022) katılmak için Türkiye'ye gelen Avrupa Uzay Ajansı İklim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Andrea Vena, uydu ve uzay çalışmalarının sürdürülebilirliğe katkıları üzerine açıklamalarda bulundu.

Uydu sistemlerinin öncelikli olarak dünyanın gidişatı ve yerkürenin sağlığı konusunda bilgiler sunduğunun altını çizen Vena, bu uydular ve onların sağladığı uygulamalar aracılığıyla dünyada olup bitenlerin yakından takip edilebildiğine vurgu yaptı.

Vena, uygulamaların küresel ısınmayla savaşta insanlara yardımcı bir rol üstlendiğine değinerek, "Orman yangınları veya yerküre üzerindeki değişikliklerden bu uydular aracılığıyla haberdar oluyoruz. Ayrıca gıda üretiminde verimi artırma ve su kullanımının yönetimi gibi konularda da bu uydular yardımcı bir rol üstleniyor." diye konuştu.

"Uzay ticari bir yarışa dönüştü"

Son dönemde uzay yarışının sadece devletler arasında bir yarış olmaktan çıktığına vurgu yapan Vena, uzay çalışmalarında SpaceX gibi özel şirketlerin de dahil olmasının başarının anahtarı olan rekabet için uygun bir ortam doğurduğunu söyledi.

Vena, "Uzay, ticari bir yarışa dönüştü. Bu da farklı sonuçlar doğuracaktır. Özel şirketlerin girmesi ile uzay çalışmalarındaki pazar büyüyor. Bunun sonucu olarak bankalar ve sermaye sahiplerinin bu alana destekleri de artış gösteriyor." şeklinde konuştu.

Vena, ekonomik olarak ancak gelişmiş ülkelerin uzaya yatırım gücü olduğunu belirterek, Avrupa Uzay Ajansı olarak temel politikalarının diğer ülkeler ile iş birliği halinde bulunmak olduğunu kaydetti.

Hindistan ve Afrika’daki ülkelerle uzun süreli ilişkilere sahip olduklarından bahseden Vena, "Sadece bu da değil dünya çapında yüzlerce ülke ile iş birliği halindeyiz. Ben bu bağlamda uzay çalışmalarında sermayeyi sektöre çeken rekabeti ve diğer ülkelerle iş birliğini çok değerli görüyorum." dedi.

"Türkiye’nin uzay çalışmalarından memnuniyet duyuyor ve destekliyoruz"

Vena, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile ilgili görüşlerini de aktardı ve uzay ajanslarının kurulmasının her zaman güzel haber olduğuna değindi:

"Türkiye’nin bu çalışmalarından dolayı memnuniyet duyuyor ve çalışmalarını da destekliyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın Avrupa Uzay Ajansı ile yapılması mümkün olabilecek çalışmalarını dört gözle bekliyorum. Biz her zaman bu tarz iş birliklerine açığız."