Boston Polis Müfettişi Felipe Colon düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, üniversitenin Holmes Salonuna teslim edilen bir paketin salı akşamı 45 yaşındaki bir görevlinin onu açmaya çalışmasıyla patladığını söyledi.

Bir okul sözcüsüne göre, çalışan hafif yaralandı ve tedavi görüyor.

Kolluk kuvvetleri patlamanın yerel saatle 19:15 civarında gerçekleştiğini kaydetti ve topluluk üyelerini "temkinli" olmaya ve bölgede görebilecekleri "şüpheli paketleri haberr vermeye" çağırdı.

Paketi Holmes Hall'a yerleştiren kişinin amacı, soruşturmaya devam eden yetkililer tarafından hala bilinmiyor.

Bir büro sözcüsü CNN'e verdiği demeçte, FBI'ın Boston Bölümü soruşturmaya yardım ediyor.

Herhangi bir şüphelinin kimliği kamuoyuna açıklanmadı ve herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Boston Herald'a göre , ikinci bir "şüpheli paket" keşfedildi, ancak daha sonra polis bomba imha ekibi tarafından güvenli hale getirildi, ayrıca şehrin üniversiteye yakın Güzel Sanatlar Müzesi yakınında ayrı bir şüpheli cihaz bulundu.