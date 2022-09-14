Rusya, Ukrayna; Çin ise Tayvan konusunda Batı ile kriz yaşıyor. Her iki ülke de, pek çok alanda birbirine destek veriyor. Moskova-Pekin hattında geçen sene 148 milyar dolar ile rekor seviyede ticaret hacmi yakalandı.

Geçen Şubat ayında iki ülke lideri Pekin kış Olimpiyatlarında bir araya geldi. Stratejik işbirliği vizyon belgesi imzaladı.

Ukrayna ve Tayvan krizleri Moskova ve Pekin’i daha da yakınlaştırdı. Ekonomik ilişkileri rekor kıran Rusya ve Çin, tek kutuplu dünya modeline birlikte meydan okuyor.

Sıkı salgın tedbirleri nedeniyle içe kapanan Çin'de gözler artık Devlet Başkanı Şi'nin pandemi sonrası yapacağı ilk yurt dışı temaslarına çevrildi.



Çin lideri önceliği yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verecek. İki lider önce Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Asya'da güven artırıcı önlemlerin tartışılacağı toplantıda bir araya gelecek.



İki liderin daha sonra Semerkand'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü liderler zirvesinde baş başa görüşmesi bekleniyor.

Çin devlet başkanı Şi Cinping pandemi sonrası ilk yurt dışı ziyaretinde Rus lider Vladimir Putin ile yeni dönemin güvenlik konularını görüşecek.

Siyasi ve ticari ilişkilerin yön verdiği Moskova-Pekin ilişkilerinde yeni dönemde askeri işbirliği de derinleşecek.



Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Avrasya ölçeğinde daha da etkili olması için

Şi ve Putin birlikte hareket ediyor.



Bölgesel güçler Hindistan ve Pakistan'ın örgüte katılması İran'ın ise üyelik sürecinin tamamlanmak üzere olması Pekin ve Moskova'yı memnun etti.