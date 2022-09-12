Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 14 Eylül'de Kazakistan'ı ziyaret edeceği, ardından 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gideceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ve Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'in davetleriyle bu iki ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Şi'nin Özbekistan ziyaretinde 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütünün (SCO) Semerkant şehrinde düzenlenecek Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılacağı açıklandı.

Koronabirüs salgının ilk aylarından beri yurt dışına çıkmayan Şi, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk kez yabancı ülkeleri ziyaret edecek. Çin Devlet Başkanı son resmi ziyaretini Ocak 2020'de Myanmar'a yapmıştı.