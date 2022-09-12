Al Jazeera'nın haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) büyüklüğünü 7,6 olarak açıkladığı depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, yıkılan yapılar nedeniyle yaralılar olduğunu, bazı sağlık merkezlerinin, evlerin ve otoyolların hasar gördüğünü bildirdi.

Depremin ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda çatlak yollar ve hasarlı binaların görüntüleri yer aldı.

USGS, dün, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki 7,6 büyüklüğündeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıklamıştı.