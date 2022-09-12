Birleşmiş Milletler'in (BM) Arjantin nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Federico Villegas'ın başkanlık ettiği 51'inci Oturum, 7 Ekim'e kadar sürecek.

Konseyde 80'in üzerinde rapor ele alınırken yaklaşık 10 sözlü bilgilendirme yapılacak.

30'a yakın ülkenin durumunun inceleneceği 51'inci Oturum'da Suriye, Sri Lanka, Etiyopya ve Myanmar'daki insani ve ekonomik krizler müzakere edilecek.

Ukrayna inceleme komisyonu da ülkedeki son duruma dair yeni raporunu Konseye sunacak.



