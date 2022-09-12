Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 51'inci oturumu başladı
[Fotograf: Reuters]
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 51'inci oturumu Cenevre'de başladı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Arjantin nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Federico Villegas'ın başkanlık ettiği 51'inci Oturum, 7 Ekim'e kadar sürecek.
Konseyde 80'in üzerinde rapor ele alınırken yaklaşık 10 sözlü bilgilendirme yapılacak.
30'a yakın ülkenin durumunun inceleneceği 51'inci Oturum'da Suriye, Sri Lanka, Etiyopya ve Myanmar'daki insani ve ekonomik krizler müzakere edilecek.
Ukrayna inceleme komisyonu da ülkedeki son duruma dair yeni raporunu Konseye sunacak.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
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