Ülke, Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova'ya uygulanan AB yaptırımlarının bir parçası olarak Ruslara altın vizeyi tamamen yasakladı.

Portekiz, 2022'nin başından bu yana yedisi de dahil olmak üzere Ruslara 431 "altın vize" vermişti.

Ülkenin altın vize programının başlatılmasından bu yana 277,8 milyon euroluk yatırım çektiği açıklandı.

Ukraynalıların son on yılda 32,5 milyon Euro yatırım karşılığında 51 oturma izni aldığı anlaşılıyor.

Dünya genelinde yatırım karşılığında vatandaşlık veya oturma izni almak için 60'tan fazla program bulunuyor.

Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Malta da dahil olmak üzere birçok AB ülkesi programlarını askıya aldı.

Bu arada Yunan makamları, altın vize almak için gerekli yatırım sınırını 250 bin eurodan 500 bin euroya çıkardı.