Hollanda'da şimdiye kadarki en ciddi salgında 3,7 milyondan fazla tavuk, ördek ve hindi itlaf edildi.

Damızlık ördeklerin popüler olduğu Fransa'da hükümet, 16 milyon çiftlik kuşunun yok edildiğini ve çiftçilerin geçim kaynaklarının “kartondan yapılmış bir ev gibi” çöktüğünü gördüklerini söyledi.

Bu yılın başlarında, Hollanda Çevre Bakanı Henk Staghouwer, yüzey alanının yüzde19'unun su olduğu bir ülkede kuş gribinin artık “ kaçınılmaz ” olduğunu itiraf etti.

Ekim 2021'den bu yana 66 salgın vardı.

Şimdi, 10 hafta sonra, rakam 77'ye çıktı ve zor durumdaki Staghouwer , iş için doğru kişi olmadığını söyleyerek istifa etti.

Hollanda hükümetinin hazırladığı bir raporda, kümes hayvanı çiftliklerinin suya yakın bölgelerde tamamen yasaklanması önerisi de şiddetli muhalefete yol açtı.

Wageningen Bioveterinary Research'te (WBVR) Kuş Gribi Uzmanı Dr. Nancy Beerens, Bazen kışın da salgınlar oluyordu, ancak şimdi virüsün tüm yıl boyunca, hatta yaz aylarında da kaldığını görüyoruz" dedi.

“Virüs, Sibirya'dan kışı geçiren vahşi göçmen kuşlar tarafından Hollanda'ya getirildi ve biz görmeden önce, Nisan ayında tekrar göç ettiklerinde virüs de gitmişti. Ama şimdi her türlü kuş türü enfekte oldu ve bu da virüsün kaldığı anlamına geliyor."