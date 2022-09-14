Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ağustos ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda, üst üste üç ay artan üretimin gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar talebi geride bırakacağı tahmin edildi.

Raporda, geçen ay Libya'nın petrol üretimindeki güçlü toparlanmanın ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kısmi artışların, Nijerya, Kazakistan ve Rusya'da görülen üretim kayıplarını dengelediği belirtildi.

Buna göre, OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre günlük yaklaşık 680 bin varil artarak 29 milyon 720 varile yükseldi.

Küresel petrol üretimi ağustosta 101 milyon 300 bin varile ulaştı

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 370 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 35 milyon 90 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık günlük yaklaşık 120 bin varil artarak 66 milyon 210 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi ağustosta günlük yaklaşık 790 bin varil artarak 101 milyon 300 bin varile ulaştı.

Küresel petrol talebi

IEA, küresel petrol talebi görünümünün bocalayan Çin ekonomisi ve OECD ekonomilerindeki süregelen yavaşlamanın baskısı altında kalmaya devam ettiğini ancak bu durumun yüksek doğal gaz fiyatlarının petrol kullanımını artırmasıyla dengelendiğini kaydetti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 2 milyon varil artarak yaklaşık 99 milyon 700 bin varile ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl ise talebin 2 milyon 100 bin varil daha artarak yaklaşık 101 milyon 800 bin varile ulaşacağı ve salgın öncesi seviyeyi aşacağı öngörülüyor.

Bu yıl küresel petrol talebinde beklenen artışın çoğunluğunu OECD ülkelerinin, Çin'deki salgın kısıtlamalarının kalkması durumunda ise gelecek yıl için öngörülen talep artışının dörtte üçünü OECD dışı ülkelerin oluşturacağı tahmin ediliyor.