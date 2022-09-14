Bakan Varank'tan 'sanayi üretimi' değerlendirmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylık sanayi üretiminde bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verilerinin, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini söyledi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretiminin, temmuzda yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını belirten Varank, "Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor" ifadesini kullandı.
Sanayi üretimi, temmuzda yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda %2,4 arttı.— Mustafa Varank (@varank) September 14, 2022
Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da; elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor. pic.twitter.com/alQt3VzCUZ
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