Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te, zorluk derecesi ile festivalin en büyük ödülüne sahip olan 'Savaşan İHA Yarışması'nı Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden (ESTÜ) 'Anatolia Aero Design' takımı kazandı.

'Anatolia Aero Design' takımı, bu başarısıyla 30 bin liralık ödülün sahibi olurken, 'karma simülasyon' kategorisinde de üçüncülük elde etti. ESTÜ takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

''Gurur verici''

Takım kaptanı Mustafa Azer, İHA’nın dizaynı ve imalatını üniversite imkanları dahilinde baştan sona kendilerinin yaptığını söyledi.

Elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu söyleyen Azar, ''Bu sene de çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. 4 farklı yarışmaya hazırlandık ve 2'sinde derece elde ettik. Biri Baykar Teknoloji'nin düzenlediği 'Savaşan İHA' yarışmasında birincilik, diğeri ise HAVELSAN'ın düzenlediği 'karma simülasyon' yarışmasında üçüncülük elde ettik. Üniversitemizin TEKNOFEST'in paydaşı olduğu bu yılda böyle bir derece elde etmek, bizler için çok keyifli oldu. Çok yoğun bir çalışma döneminin ardından başarılarımızı kağıt üzerine dökebilmek de tüm ekip arkadaşlarımız için çok gurur verici oldu. İHA’nın dizaynını ve imalatını üniversitemiz imkanları ve koşulları içerisinde baştan sona kendimiz yaptık. Bu süreç çok büyük bir planlama, üretim ve ardından geliştirme süreçlerini kapsıyor. Bunların her birini yaparak sonucunda başarı elde etmek, bizim için ayrıca gurur verici bir şey oldu. Uçağın dizaynını ve üretimini kendimiz yaptık” diye konuştu.

''20-25 dakika havada kalma süremiz var''

Verilen görevleri başarıyla tamamlayarak rakiplerini geride bıraktıklarını belirten takımın kompozit sorumlusu Semih Daban ise 'Savaşan İHA' yarışmasını birincilikle tamamladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ürettikleri İHA’nın 8 aylık Ar-Ge projesi olduğunu anlatan Daban, ''Bunu 3 ayını test uçuşlarına harcadık. Kompozit gövdemiz, kompozit destekli kanatlarımız ve kuyruk takımımız var. Bunlar da uzun süreli çalışmalar gerektirdi. Yarışmanın aktif görevlerini 15 uçuşla tamamladık. Bu aslında 5 günde 3'er sortilik uzun bir maratondu bizim için. Rakiplerimizden fazlası ile ileri olduğumuz için görevlerimizi başarı ile tamamladık. Yarışmada aktif olarak 22 takım vardı. Bunlar yarışma için başvuru yapan 220 takımdan finale katılmaya hak kazanan 22'siydi. 20-25 dakikalık havada kalma süremiz var. Bu süre içinde otonom kitlenme, otonom uçuş, otonom iniş-kalkış görevlerini başarı ile yerine getirdik” dedi.

İHA test pilotu Dr. İbrahim Yavuz Dal ise “Yarışmanın otonom kalkış-iniş, otonom uçuş kısımlarını 15 raund'un 15'inde de eksiksiz olarak tamamladık. Yarışmanın ilk 3 raund'unda gidişatımızın iyi olduğunu görerek biz birincilik ödülünün geleceğini hissetmiştik. Bunu hissettiren sadece yarışma anında olanlar değil bir de işin geri planı var. Sezon boyunca uçağın tasarımı, imalatı, yazılım işlerinin görevli ekip tarafından yapılması hepsi bir süreçti. Uçağımız bütün otonom uçuşları gerçekleştirdi. Bu açıdan yaptığımız proje ile gurur duyuyoruz” dedi.