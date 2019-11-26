Bursa’da birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle 73 kişiden 13 milyon lira aldığı öne sürülen 39 yaşındaki Arzu Mertgil ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 7 sanık yargılanıyor.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya katılan ev hapsindeki Arzu Mertgil, duruşmada başörtüsü taktı. Daha önce peruk takarak görünümünü değiştirip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen "Ponzi Arzu" lakaplı Mertgil, suçlamaları kabul etmedi.

[Fotoğraf: İHA]

Dolandırdığı kişi başına 5 yıl hapis cezası

Cumhuriyet Savcısı, 7 sanık hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 13 kişiyle uzlaşan Arzu Mertgil'in, kalan 60 mağdurdan dolayı 'basit dolandırıcılık' suçundan kişi başı 5'er yıl olmak üzere toplam 300 yıl hapis cezasını talep etti.

Ayrıca diğer sanıklar Gökmen Ş. için 22 mağdurdan 110 yıl, Serkan Ç. için 6 mağdurdan 30 yıl, Selçuk T. için 3 mağdurdan 15 yıl hapis cezası istedi. Savcı, Reşat A., Azime K. ve Erkan K. hakkında ise beraat talep etti.

[Fotoğraf: İHA]

Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak. İHA