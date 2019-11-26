Türkiye
15 ilde FETÖ operasyonu: 21 askeri personele gözaltı kararı26 Kasım 2019 Salı 08:52 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 09:15
Çanakkale merkezli 15 ilde FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli askeri yapılanması ile ilgili soruşturmada şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale dahil 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Haklarında yakalama kararı verilenler arasında bir yarbay, üç üsteğmen, bir yedek subay, 8 astsubay ve 8 uzman çavuşun bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: çanakkale askeri personel fetö