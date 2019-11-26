İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç edilmiş polis memuru, ihraç edilmiş binbaşı ve öğretmenlerin bulunduğu örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı 27 kişi tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 27 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA