Merkez Yüreğir ilçesinde devriye yapan polis ekipleri, içinde 3 kişi bulunan otomobili durdurmak istedi. Şüphelilerin ekiplerin "dur" ikazına rağmen kaçması üzerine kovalamaca başladı.

Aracın plakası ve modeli telsizle tüm polis birimlerine iletildi. Şüphelilerin Çamlıbel, Kiremithane ve Ulubatlı Hasan mahallelerine gitme ihtimaline karşın, ana bağlantı kavşakları da kapatıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor

Aranan otomobilin Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir tarlaya girerek Sezai Karakoç Bulvarı'na doğru ilerlediğinin bildirilmesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Tarlada hasar gören otomobili bırakan şüpheli, ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada havaya ateş açan polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.