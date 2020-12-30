Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dördüncü kattan düşen lise öğrencisi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Beykoz ilçesinde, bir binanın 4. katından düşen lise öğrencisi yaralandı.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan binanın dördüncü katında ailesiyle yaşayan lise öğrencisi Bekir D, mutfak penceresinden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir D'nin neden düştüğü araştırılıyor.
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