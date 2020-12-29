Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 23:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT otobüslerine taşlı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kağıthane’de, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne kimliği belirsiz kişiler taşlı saldırı düzenledi. Yol kenarından yapıldığı tespit edilen saldırıda, iki otobüsün de camları kırıldı.
TEM-Okmeydanı bağlantı yolu Nurtepe viyadüğünde, biri İstanbul Havalimanı-Mecidiyeköy seferini yapan, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.
Yol kenarından yapıldığı tespit edilen saldırıda atılan taşlar, peş peşe giden iki otobüsün de kapı camını kırarak içeri düştü. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüslerin sürücüleri, saldırının gerçekleştiği bölgeden uzaklaşarak 1 kilometre ileride araçları yol kenarına çekti.
Yapılan hasar tespitinin ardından otobüsler garaja çekildi.
Polis, saldırganların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: İETT
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