Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Dudullu OSB Nato Yolu Caddesi'nde Gündüz Azizoğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kazada araçta sıkışan Gündüz Azizoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince aracından çıkartılan Azizoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazada araçta bulunan Uğur Ç. ise yaralandı. Yaralı, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:36
- 23:29
- 23:22
- 23:14
- 22:43
Sıradaki Haber
Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz