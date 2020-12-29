Dudullu OSB Nato Yolu Caddesi'nde Gündüz Azizoğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kazada araçta sıkışan Gündüz Azizoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince aracından çıkartılan Azizoğlu'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazada araçta bulunan Uğur Ç. ise yaralandı. Yaralı, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.