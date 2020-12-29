Zafer T., evinin mutfağında tabancasını temizlediği sırada silah yanlışlıkla ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunlar mutfakta oturan annesi Ayten T.'nin bacaklarına isabet etti.

Yaralanan Ayten T., sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Zafer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

