Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 22:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tabancasını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, mutfakta tabancasını temizleyen Zafer T., silahın ateş alması sonucu annesi Ayten T.'yi bacaklarından vurdu. Yaralı tedavi altına alındı.
Zafer T., evinin mutfağında tabancasını temizlediği sırada silah yanlışlıkla ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunlar mutfakta oturan annesi Ayten T.'nin bacaklarına isabet etti.
Yaralanan Ayten T., sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Zafer T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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