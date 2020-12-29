Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 21:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kütahya’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, gizli buzlanma nedeniyle 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Gediz-Kütahya karayolunda seyir halindeki araçlar, gizli buzlanma nedeniyle sürücülerin kontrolünden çıkarak devrildi. 3 otomobil ile 2 tırın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında, Gediz-Kütahya karayolu savaş alanına döndü.
Kazada, araçlarda bulunan İsmail O., Emre A., Mustafa G., Hakkı Y. ve Zerrin Y. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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