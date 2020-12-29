Gediz-Kütahya karayolunda seyir halindeki araçlar, gizli buzlanma nedeniyle sürücülerin kontrolünden çıkarak devrildi. 3 otomobil ile 2 tırın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında, Gediz-Kütahya karayolu savaş alanına döndü.

Kazada, araçlarda bulunan İsmail O., Emre A., Mustafa G., Hakkı Y. ve Zerrin Y. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

