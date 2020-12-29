Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adnan Oktar davasında karar günü belli oldu
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar günü belli oldu. Sanıkların son savunmaları alan mahkeme heyeti, karar duruşmasını 11 Ocak'a erteledi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73 tutuklu sanık ile çok sayıda tutuksuz sanık ve izleyici katıldı.
Sanık avukatlarının beyanda bulunduğu duruşmada, son sözleri sorulan sanıklar önce Adnan Oktar'ın, sonra arkadaşlarının en son ise kendilerinin beraatlerini ve tahliyelerini istediler.
Mahkeme heyeti, hükmünü açıklamak için duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 11 Ocak 2021 saat 12.00'ye erteledi.
Etiketler: Adnan Oktar Suç Örgütü
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