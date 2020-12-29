İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 73 tutuklu sanık ile çok sayıda tutuksuz sanık ve izleyici katıldı.

Sanık avukatlarının beyanda bulunduğu duruşmada, son sözleri sorulan sanıklar önce Adnan Oktar'ın, sonra arkadaşlarının en son ise kendilerinin beraatlerini ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti, hükmünü açıklamak için duruşmayı Silivri'de yapılmak üzere 11 Ocak 2021 saat 12.00'ye erteledi.

