Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya köyleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisini aldı.

Terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-13", "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek 2020-121" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-15" operasyonları başlatıldı.

Operasyonlarda Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya köyleri kırsalında tespit edilen 3 sığınakta, tabanca, 9 adet 4'lü pil bloğu, 10 metre kablo, 18 dolu büyük tüp, 2 akü, 10 el feneri, radyo, 5 çift ayakkabı, tıraş makinesi, 10 kar elbisesi, 10 yastık, 5 battaniye, ocak, fırın, 200 metre naylon, 550 kilo çeşitli gıda ve çok miktarda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler de olay yerinde imha edildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.