Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Selahattin Demirtaş tahliye edilsin" kararına Diyarbakır Anneleri de tepki gösterdi.

Teröre karşı seslerini yükselten aileler ile HDP'liler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

"Benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede?"

Üniversite okurken kaçırılan kızı Ceylan için eyleme katılan anne Türkan Mutlu, kendi çocuklarının özgürlüğünü sordu.

Kızı için haykıran anne Mutlu, "Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü istiyorlar, benim Ceylan'ımın özgürlüğü nerede? Benim Ceylan'ım da bu ülkede öğretmen olacaktı, o küçücük çocuklara eğitim olacaktı" dedi.

Evlat nöbeti devam ediyor

Evlat nöbetinde 484'üncü günü geride bırakan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor.

181 ailenin katılımı ile devam eden evlat nöbetinde anne ve babalar kararlı.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemi devam edecek.