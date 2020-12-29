Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 21:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 243’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları bir kez daha sonuç verdi.
PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 243’e yükseldi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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