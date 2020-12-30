Osmangazi ilçesindeki Şadırvan Sokak'ta bulunan metruk evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm binayı sardı.

Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 7 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 katlı metruk bina kullanılamaz hale geldi.