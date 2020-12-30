Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Osmangazi ilçesindeki Şadırvan Sokak'ta bulunan metruk evde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tüm binayı sardı.
Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 7 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.
Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 katlı metruk bina kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
5 yıl önce Kocaeli’de çalınan araç İstanbul'da bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz